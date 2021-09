Nguồn khách đặc biệt, khách sạn phố cổ sáng đèn xuyên đại dịch

Nằm tại vị trí trung tâm, nhiều khách sạn tại Hà Nội từng một thời nhộn nhịp khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid, hơn 1 năm lại đây, khách sạn này im lìm. Hiện khách sạn đang tham gia phục vụ công tác cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do người cách ly tự nguyện chi trả. Trong bối cảnh dịch bệnh, khách du lịch không có, dịch vụ cách ly mang lại một nguồn thu cho các khách sạn.

Chính từ xu hướng này, thị trường TP.HCM đã chứng kiến điểm sáng ở một số khách sạn tại khu vực quận Tân Bình, khu vực gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, với tỷ lệ lấp đầy lên đến 78%. Tất cả các khách sạn 5 sao tại khu vực này đều đã được sử dụng làm sở cách ly y tế.

Cũng như đa số các nước trên thế giới, ngành du lịch khách sạn tại Việt Nam đang hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề, đặc biệt là trong làn sóng dịch thứ tư, do những quy định về đóng cửa biên giới quốc tế, hạn chế các đường bay trong nước và các biện pháp giãn cách xã hội.

Trước khi đại dịch diễn ra, tỷ lệ phòng lấp đầy trung bình ở các khách sạn 3 đến 5 sao tại Hà Nội thường xuyên đạt mức 74%, cao nhất trong 10 năm vừa qua với giá phòng trung bình đạt 113 USD/phòng/đêm. Song, đến năm 2020, tỷ lệ lấp đầy chỉ còn trung bình 30%, giảm khoảng 44% so với cùng kỳ năm trước, giá phòng cũng vì thế giảm xuống mức 30% còn khoảng 81 USD/phòng/đêm. 6 tháng đầu năm 2021, thị trường tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm, với tỷ lệ lấp đầy chỉ còn 25%, giá phòng trung bình khoảng 72 USD/phòng/đêm.

Tại Đà Nẵng, điểm du lịch trọng điểm của Việt Nam, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn ở đây năm 2019 đạt 61%, giá phòng trung bình là 108 USD/phòng/đêm, đến năm 2020 giảm chỉ còn 17% với giá phòng 54 USD/phòng/đêm. Đến 2021, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn 3-5 sao tại Đà Nẵng giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, chỉ còn 11% và giá phòng trung bình chỉ đạt 49 USD/phòng/đêm.

Còn tại TP.HCM, tác động của đợt dịch thứ 4 với quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, tỷ lệ lấp đầy trong quý 2/2021 chỉ đạt 18%, giá phòng trung bình là 69 USD/phòng/đêm. Mặc dù vậy, khi so sánh với điểm trũng nhất của thị trường vào đợt dịch đầu tiên của 2020, con số này đã tăng 5 điểm %, tương đương mức tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái về tỷ lệ phòng khách sạn được lấp đầy. Từ quý 2/2020 đến nay, giá phòng trung bình đã tăng khoảng 3 USD mỗi quý nhờ các cơ sở và dịch vụ cách ly tập trung có giá thuê cao hơn từ 5-60% so với giá trung bình của thị trường.