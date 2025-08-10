Nguồn cung xe máy mới quay đầu giảm mạnh, giá xe có tăng dịp cuối năm?

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam, có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...

Bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể. Nổi bật nhất trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp.

Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Dibao, Yadea, DatBike hay Detech... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Sự sôi động này không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh tại Việt Nam.

