Nguồn cung bất động sản khởi sắc nhờ loạt dự án được gỡ vướng

Việc nhiều dự án vướng mắc được tháo gỡ và tái khởi động đang tạo nên làn gió mới cho thị trường bất động sản TP.HCM. Bởi trong thời gian qua, việc dự án phải “đắp chiếu” hoặc chậm bàn giao, khiến người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đều bị ảnh hưởng. Khi hàng loạt dự án như Roxana Plaza, Richstar, Botanica Premier… được tháo gỡ thủ tục và tái triển khai, thị trường ngay lập tức có thêm hàng nghìn căn hộ pháp lý rõ ràng, tiến độ minh bạch. Đây là yếu tố then chốt giúp giải quyết tình trạng khan hiếm sản phẩm kéo dài.

Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã DXG) đã tái khởi động dự án sau một thời gian dài trì hoãn do vướng pháp lý, biến nơi đây thành một đại công trường sôi động. Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trường The Privé, các hạng mục thi công phần móng và tầng hầm đang được triển khai đồng loạt.

Thực tế các đợt mở bán gần đây tại Dự án The Prive cho thấy sức cầu vẫn rất mạnh. Với mức giá dao động từ 6 đến 12 tỷ đồng/căn, nhiều sản phẩm đã nhanh chóng có chủ, thậm chí xuất hiện giao dịch chênh lệch. Điều này phản ánh nhu cầu nhà ở tại TP.HCM không hề giảm, mà chỉ chờ nguồn cung hợp pháp để “giải tỏa”.

Ở góc độ bao quát toàn thị trường, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam cho rằng, tác động của việc gỡ khó dự án không chỉ dừng ở từng công trình riêng lẻ. Đây còn là tín hiệu cho thấy sự quyết liệt của chính quyền và cơ quan quản lý trong việc tháo gỡ nút thắt pháp lý, qua đó thúc đẩy thị trường phục hồi. Nếu xu hướng này được duy trì, bất động sản TP.HCM sẽ đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới, góp phần cân bằng cung - cầu, tạo mặt bằng giao dịch ổn định hơn. Đồng thời, sự cải thiện thanh khoản và tính minh bạch sẽ lan tỏa niềm tin sang các phân khúc khác, từ trung cấp, cao cấp cho đến nhà ở xã hội. Tuy nhiên, sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm và phân khúc chỉ có thể diễn ra trong 3 - 5 năm tới, dựa trên lợi thế cạnh tranh của từng khu vực.

Chuyên gia kinh tế PGS-TS. Trần Đình Thiên lại cho rằng, việc khơi thông pháp lý, bổ sung nguồn cung minh bạch và đáp ứng đúng nhu cầu ở thực sẽ giúp thị trường TP.HCM không chỉ “ấm lên” ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng cho sự phục hồi bền vững hơn trong giai đoạn tới. Song, để giải quyết triệt để, cần có những giải pháp mạnh mẽ về cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục pháp lý, đồng thời có sự thống nhất, minh bạch trong quy hoạch phát triển vùng.

“Bởi sau khi sáp nhập, TP.HCM sẽ mở ra một cục diện phát triển hoàn toàn mới. Khi hợp nhất thành một chỉnh thể, không gian phát triển sẽ được hoạch định thống nhất, từ quy hoạch đất đai, hạ tầng giao thông, logistics cho đến bảo vệ môi trường, nhờ đó giảm tình trạng chồng chéo và tạo nền tảng cho phát triển bền vững”, PGS-TS. Trần Đình Thiên nói.