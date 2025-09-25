Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: 'Sẽ thuê thần đèn di chuyển'

Ngày 25-9, ông Đỗ Văn Hữu, người xây nhà trên đất người khác ở phường Thiên Hương (Hải Phòng) cho biết sẽ thuê thần đèn di chuyển ngôi nhà để trả lại đất của bà Trần Thị Kim Loan (chủ đất).

“Giờ tôi đang chờ tòa xử rồi mới thuê thần đèn” - ông Hữu nói và cho biết hiện nay chưa nhận được thông báo xét xử phúc thẩm của tòa.