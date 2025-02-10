Người vợ sinh năm 1998 sát hại chồng rồi đến công an tự thú

Hà Nam| 02/10/2025 16:42

Bị chồng bạo hành, người phụ nữ 27 tuổi ở Đà Nẵng đã siết cổ khiến chồng tử vong, rồi đến công an xã tự thú trong đêm.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, Đà Nẵng) để điều tra hành vi giết người. Rạng sáng cùng ngày, Thương đã đến Công an xã Trà Linh tự thú sau khi sát hại chồng là anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 1/10, sau khi đi nhậu về, anh Trường có hành vi đánh đập và dọa giết Thương cùng 2 con nhỏ.

z7072862805923_5345a69993e59eef685d44f7d3e4ed5c.jpg
Nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Quang Nam

Bị chồng bạo hành nhiều lần, Thương đã dùng khăn và dây dù siết cổ nạn nhân, khiến anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thương gọi điện báo cho mẹ ruột và tự thú với Công an xã Trà Linh.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-sinh-nam-1998-sat-hai-chong-roi-den-cong-an-tu-thu-2448356.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-sinh-nam-1998-sat-hai-chong-roi-den-cong-an-tu-thu-2448356.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Người vợ sinh năm 1998 sát hại chồng rồi đến công an tự thú
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO