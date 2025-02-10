Người vợ sinh năm 1998 sát hại chồng rồi đến công an tự thú

Bị chồng bạo hành nhiều lần, Thương đã dùng khăn và dây dù siết cổ nạn nhân, khiến anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thương gọi điện báo cho mẹ ruột và tự thú với Công an xã Trà Linh.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.