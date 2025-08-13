Người vô gia cư ở Washington sẽ bị phạt tù nếu không tuân thủ lệnh trấn áp của Tổng thống Trump

Thông báo từ Nhà Trắng nêu rõ những người vô gia cư phải ra xa khỏi thủ đô Washington nếu không sẽ bị phạt hành chính hoặc phạt tù - Ảnh: Washington Post

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng - Karoline Leavitt - người vô gia cư sẽ được đề nghị rời khỏi nơi trú tạm và được đưa đến các trung tâm hỗ trợ, nơi họ có thể nhận dịch vụ cai nghiện hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nếu từ chối, họ có thể bị xử phạt.

Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn ''xóa sạch'' tình trạng vô gia cư ở Washington. Trên mạng xã hội, ông gọi những người này là một trong số các nhóm ''gây nguy hiểm cho thủ đô'', cùng với tội phạm, băng đảng và những người nghiện ma túy. Chiến dịch dọn dẹp và trấn áp lần này còn bao gồm việc điều động 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia và 500 nhân viên thực thi pháp luật từ cấp liên bang.

Ông Trump cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, qua đó tạm thời kiểm soát lực lượng cảnh sát thành phố - một bước đi vượt quyền chính quyền địa phương.

Trước động thái này, nhiều tổ chức hỗ trợ người vô gia cư tỏ ra lo lắng. Ông Andy Wassenich, đại diện tổ chức Miriam’s Kitchen, cho biết nhóm của ông đã ra đường để cảnh báo người dân: ''Nếu có thể, hãy đến trung tâm tạm trú. Nếu có người thân, bạn bè, hãy tạm thời ở nhờ. Hãy giữ an toàn và cho chúng tôi biết bạn cần gì".

Mặc dù vậy, ghi nhận từ đêm 11/8 (giờ Mỹ), khi hơn 800 cảnh sát và đặc vụ liên bang tiến hành đợt truy quét tại nhiều điểm cho thấy người vô gia cư chưa chịu rời đi. Lều trại vẫn còn, vẫn có người ngủ ngoài trời.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ (HUD), năm 2024, nước Mỹ ghi nhận hơn 771.000 người vô gia cư chỉ trong một đêm, đây là con số cao kỷ lục. Riêng tại Washington DC, có khoảng 5.616 người không có chỗ ở ổn định, tăng hơn 14% so với năm trước.

Tuy không phải thành phố có số người vô gia cư cao nhất (so với New York, Los Angeles hay Chicago), nhưng thủ đô lại đứng đầu về tỷ lệ người vô gia cư so với dân số, có 83 người vô gia cư trên mỗi 10.000 cư dân.

Nhật Minh(theo Straistimes)