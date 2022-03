Người vợ cắt 'của quý' của chồng cung cấp camera giấu kín cho công an

Người vợ cắt 'của quý' của chồng cung cấp 'bằng chứng quan trọng'



Tối 21/3, Công an H.Yên Châu (Sơn La) xác nhận với Thanh Niên, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, H.Yên Châu) để làm rõ việc người này dùng dao cắt “của quý” của chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi).



Công an H.Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin chị N. cho rằng anh H. đã có những hành vi xâm hại tình dục con gái riêng 15 tuổi của chị.



Đơn vị này đã thu giữ chiếc camera do chị N. đặt tại phòng ngủ, được cho rằng chứa bằng chứng quan trọng khi ghi được hình ảnh anh H. xâm hại con riêng của chị N., để phục vụ điều tra.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La. Đưa bé gái đi giám định pháp y



Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 21/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm - người đã nhận hỗ trợ pháp lý cho chị N. chia sẻ với, Cơ quan điều tra đã cùng chị đưa cháu gái đi giám định pháp y để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



Vị luật sư này cho biết thêm, theo sự trình chị của chị N., vụ việc xuất phát từ hành vi đồi bại của người chồng đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu gái 15 tuổi (là con riêng của chị N.) trong suốt thời gian dài nên tâm lý bị dồn nén, kích động đã sử dụng hung khí gây thương tích cho chồng vào buổi tối ngày 19/3/2022.



Chị cho biết đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu gái bắt đầu từ 02 năm trước và có bằng chứng cammera ghi lại ngày 18/3/2022 đối tượng xâm hại tình dục cháu tại nhà. Mặc dù ở nhà vẫn còn 02 cháu nhỏ (01 cháu 4 tuổi và 01 cháu 05 tuổi) nhưng đối tượng vẫn xâm hại tình dục cháu. Trang cá nhân được cho là của chị N. đăng tải những tâm sự về các con. Ảnh chụp màn hình. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 20/3, anh H. bất ngờ bị chị N. dùng dao cắt “của quý” rồi mang đi vứt. Gây án xong, chị N. đến công an đầu thú.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Yên Châu, sau đó được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng sốc huyết áp, niêm mạc da nhợt nhạt.



Theo Bệnh viện đa khoa Sơn La, vết thương rất phức tạp, cắt sát gốc hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn bị cắt đứt, da bừu mất hoàn toàn, để lại vùng da khuyết hổng lớn.



Ngay sau đó, anh H. được cho vào phẫu thuật. Sau khi gây mê nội khí quản, các bác sĩ đã khâu cầm máu vật hang, tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại.



Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu. Hiện, bệnh nhân Nguyễn Văn H. đã tỉnh táo trở lại. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.