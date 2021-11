Người vợ 4 lần bị chồng cho mọc sừng vẫn bỏ qua, dân mạng cay đắng: “Tha thứ để rồi lại có thêm sừng thôi!”

Chị viết:

“THA THỨ KHÔNG HẲN LÀ QUÊN ĐI

Mình phát hiện chồng đã ngoại tình, không phải 1 mà là tận 4 cái sừng, trong đó có một người, anh đã ở cùng được hơn 1 năm (còn vợ chồng mình kết hôn được 4 năm). Mình đau đớn đến mức không thở được. Nguyên do mình phát hiện cũng tình cờ, vì anh say rượu ngủ trước, có cuộc gọi zalo đến, dù đang say anh vẫn bật dậy tắt máy, tắt luôn cả mạng.

Mình thực sự có linh cảm không tốt, nên đợi anh ngủ thật say thì lấy vân tay anh mở mật khẩu máy. Chắc anh cũng chủ quan rằng mình không thể mở được điện thoại nên không xóa tin nhắn. Những ngôn từ yêu thương, nhớ nhung, những buổi hẹn gặp nhau để làm cái gì mà ai cũng biết đó. À, hóa ra anh không đăng ảnh vợ con lên facebook bao giờ vì người kia không thích nhìn anh tình cảm bên vợ. À, hóa ra Trung thu vừa rồi anh bảo bận công việc không về được là để đón tết đoàn viên bên người kia. À thì ra mẹ con mình phải xách nhau lôi thôi trên chuyến xe khách chiều muộn về ngoại để anh dùng xe nhà đưa người kia đi ăn uống. Con ốm chẳng một lần về thăm vì bận ở bên ai đó. Anh còn van xin người đó khi họ muốn chia tay, điều mà chưa bao giờ anh làm với mình.