Người Việt vào casino phải mua vé 2,5 triệu đồng/ngày; tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ

Tiền ‘chảy' mạnh vào bất động sản và chứng khoán

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phân tích: Tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, nhưng điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Trong lĩnh vực chứng khoán, dù tăng trưởng nhanh nhưng dư nợ cho vay chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống.

Ngân hàng phải nghiêm túc thực hiện công khai lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước ngày 4/8 có văn bản chỉ đạo, quán triệt hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay, chênh lệch lãi suất cho vay và huy động trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng.

Tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ

Liên quan đến xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho các cục, vụ liên quan tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam.