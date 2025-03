Người Việt trẻ với tham vọng dùng Blockchain đi ra toàn cầu

Nguyễn Thế Vinh cho rằng ngoài lợi thế xuất phát điểm cùng thế giới, Việt Nam có thêm một lợi thế nữa trong lĩnh vực Blockchain là các kỹ sư Việt rất giỏi trong việc tìm tòi, tiếp cận những công nghệ mới. Đầu tư vào lĩnh vực này cần nhất là con người, không bị phụ thuộc vào tài nguyên, cơ sở hạ tầng hay máy móc tốn kém.

Đến nay, những nhận định của Vinh đã được thị trường chứng minh. Trong nhiều năm liền, Việt Nam luôn là điểm sáng trên bản đồ Blockchain thế giới. Nhiều sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt xây dựng được cả thế giới đón nhận. Sky Mavis trở thành kỳ lân công nghệ (startup có giá trị hơn 1 tỷ USD) thứ 4 của Việt Nam chỉ sau 3 năm 8 tháng. Trong khi các kỳ lân trước như VNG mất 10 năm, VNLife mất 13 năm. C98, tiền thân của Ninety Eight do Vinh đồng sáng lập cũng cán mốc tỷ USD vào năm 2021. Năm 2022, Nguyễn Thế Vinh là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh trong top Forbes 30 Under 30 Asia với tầm nhìn đột phá và khả năng lãnh đạo.

Muốn xuất phát từ Việt Nam để đi ra toàn cầu

Mặc dù Blockchain mở ra nhiều cơ hội lớn nhưng có một thực tế đáng buồn là phần lớn doanh nghiệp Blockchain trong nước đều đặt trụ sở ở nước ngoài.

Ninety Eight là công ty hiếm hoi đặt trụ sở tại Việt Nam. Chia sẻ về xu hướng này, Nguyễn Thế Vinh cho rằng với Blockchain, công nghệ gần như không biên giới, thứ quan trọng nhất là tài năng. Tuy nhiên nhiều startup chọn đặt trụ sở ở nước ngoài để tận dụng môi trường pháp lý. Các cơ hội đầu tư, gọi vốn cũng dễ hơn.

“Ninety Eight cũng nhận thấy điều này. Nhưng nếu chọn đi đường dễ, doanh nghiệp có thành công trên thế giới thì cũng chẳng thể tự hào mình là doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, chúng ta lại để vụt mất cơ hội đưa Việt Nam vào top đầu thế giới về công nghệ. Đó là lý do tôi cùng Lê Thanh - đồng sáng lập Ninety Eight - quyết tâm đặt trụ sở ở Việt Nam, dùng 100% nhân sự là người Việt, phát triển những sản phẩm mang tầm vóc quốc tế để chinh phục những thị trường khó tính nhất”, Vinh chia sẻ.