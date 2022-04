Người Việt tận dụng đợt giảm giá để mua hàng điện tử trên kênh online

Chương trình lễ hội mua sắm của các sàn thường được tổ chức đồng bộ, quy mô, với nhiều ưu đãi hơn so với ngày thường, do đó thu hút rất nhiều khách hàng mới lẫn khách hàng hiện hữu tham gia. Trong các chương trình này, mức tăng doanh số thường cao hơn nhiều lần so với ngày thường, và tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước.

Ông Steven Tuấn Nguyễn, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á của Criteo nhận định, đại dịch Covid-19 khiến mọi người phải mua hàng hoá online nhiều hơn, thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á tăng trưởng đều đặn mỗi năm. Người dân vẫn phải mua các loại hàng hoá cần thiết nhưng do dịch bệnh nên không thể mua sắm trực tiếp, do đó họ chuyển mua sắm online.