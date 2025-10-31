Người Việt tại Pháp tổ chức bữa cơm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Mới đây, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức bữa cơm gây quỹ với tinh thần "hướng về quê hương – lá lành đùm lá rách", nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào trong nước chịu thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão vừa qua.

Buổi gây quỹ do UGVF khởi xướng và điều phối đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo hội viên và bà con kiều bào.

Người Việt tại Pháp hưởng ứng hoạt động gây quỹ. (Ảnh: Hồng Hà)

Trong không khí đầm ấm và chan chứa tình người, mọi người cùng nhau chuẩn bị, chia sẻ những món ăn Việt Nam truyền thống – vừa gợi nhớ hương vị quê nhà, vừa thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của cộng đồng người Việt xa xứ.

Toàn bộ số tiền quyên góp được trong dịp này sẽ được UGVF trực tiếp chuyển về Việt Nam nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt là những hộ gia đình khó khăn, trường học và cơ sở y tế địa phương.

Tính đến ngày 26/10 số tiền quyên góp đã lên đến 20.000 Euro.

Buổi gây quỹ không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp cùng nhau sẻ chia, mà còn một lần nữa khẳng định vai trò của UGVF – tổ chức đại diện và quy tụ kiều bào Việt Nam tại Pháp, luôn tích cực trong các hoạt động hướng về Tổ quốc và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

