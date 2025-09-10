Người Việt ở Mỹ và Israel chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã thông báo về những mất mát đau thương mà đồng bào trong nước phải hứng chịu bởi đợt bão lũ; đồng thời kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mỹ phát huy tinh thần tương thân tương ái quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước.
|Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong nước.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng hướng về quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đây cũng là hành động thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và tái thiết nhà cửa.
Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sớm chuyển đến các nạn nhân vùng bão lũ, góp phần hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hàng loạt đợt mưa bão và lũ lụt trong thời gian qua, đồng thời quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh và lệnh cấm vận kéo dài.
Buổi lễ có sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các văn phòng đại diện của Việt Nam tại Israel. Phát biểu tại đây, Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc và nghĩa tình quốc tế là những giá trị bền vững trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Đại sứ kêu gọi mỗi người con đất Việt tại Israel, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn hướng về quê hương và chia sẻ khó khăn với bạn bè quốc tế – đặc biệt là nhân dân Cuba, quốc gia anh em có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam.
|Đại sứ Lý Đức Trung cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các văn phòng đại diện của Việt Nam tại Israel hưởng ứng tích cực đợt quyên góp.
Ngay sau lễ phát động, nhiều cá nhân đã hưởng ứng tích cực. Số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán chuyển tới đồng bào vùng bão lụt trong nước và nhân dân Cuba thông qua các kênh chính thức, đảm bảo nhanh chóng và đúng mục đích.
Buổi lễ là minh chứng cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", "nghĩa tình đồng bào, nghĩa tình quốc tế" – những giá trị đã và đang được gìn giữ, phát huy trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại sứ quán Việt tại Israel cũng đã gửi thư tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel, quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lụt thời gian vừa qua. Đợt quyên góp sẽ kéo dài đến hết ngày 12/10 tới.