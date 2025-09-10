Người Việt ở Mỹ và Israel chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã thông báo về những mất mát đau thương mà đồng bào trong nước phải hứng chịu bởi đợt bão lũ; đồng thời kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mỹ phát huy tinh thần tương thân tương ái quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong nước.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng hướng về quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.