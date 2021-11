Người Việt khắp châu Âu khoe cảnh lá vàng ngập tràn thành phố

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Trúc - anh Cao Nguyễn Khoa Nam đã có 5 năm sống và làm việc tại Áo. Hiện chị Trúc đang là nghiên cứu sinh tại trường đại học công nghệ Graz - ngôi trường nằm tại thành phố lớn thứ hai của Áo.

Chị Trúc chia sẻ, sang năm, sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, gia đình chị sẽ trở về Việt Nam, do đó, mùa thu năm cả gia đình dành nhiều thời gian để khám phá cảnh đẹp nước Áo.

Bộ ảnh mùa thu ấn tượng của vợ chồng chị được chụp lại vùng Gamlitz - phía nam nước Áo, tiếp giáp với Slovenia. Đây là khu vực nổi tiếng với những đồi nho bạt ngàn, rượu vang và các sản phẩm thịt làm tại nhà như thịt nguội, thịt xông khói,...

Thời điểm vào thu, du khách tới Gamlitz rất đông đúc để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, thưởng thức rượu vang và nước ép nho.

Điểm ấn tượng khác ở vùng này là con đường trái tim, nằm ngay biên giới của Áo và Slovenia. Ảnh: Cao Nguyễn Khoa Nam.

Mùa thu, du khách thường tới đây để đi bộ dạo quanh thung lũng. Ảnh: Cao Nguyễn Khoa Nam.

Chị Trúc thường đi phương tiện công cộng đến những ngôi làng, cánh rừng, công viên... để cùng con khám phá thiên nhiên. Ảnh: Kim Trúc.

Romania

Chị Nguyễn Bảo Tường Vy đã có 7 năm định cư tại Transylvania, Romania. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để chị cùng gia đình, bạn bè tham gia leo núi, trekking, khám phá thiên nhiên hoang dã, ngắm nhìn khoảnh khắc rừng, núi chuyển mình sang thu.

"Nếu không có thời gian đi xa thì chỉ cần đi bộ quanh thành phố hay công viên là bạn cũng có thể sở hữu bộ hình đẹp thơ mộng. Dù đã trải qua nhiều mùa thu ở đây nhưng mình vẫn cảm giác như lần đầu. Romania vào thu đẹp nao lòng, bình yên", chị Vy chia sẻ.

Đến thăm Romania vào mùa thu, du khách thường ghé thăm lâu đài "Bá tước Dracula" - vị bá tước ma cà rồng đáng sợ nổi tiếng khắp thế giới, những lâu đài cổ đẹp như cổ tích Sibiu, Sighisoara, Oradea... "So với chi phí du lịch các quốc gia châu Âu khác thì chi phí ở Romani khá rẻ", chị Vy chia sẻ.

Du lịch Romania thường đông đúc nhất vào tháng 5 - tháng 10. Bắt đầu từ tháng 11, trời chuyển đông. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, có khi xuống tới -20 độ C. Do đó, tháng 10 là thời điểm người Romania tranh thủ gác công việc, dành thời gian du ngoạn, hưởng tiết trời nhiều nắng, se se lạnh 10 - 15 độ C.