Người Việt dành 70 phút xem YouTube mỗi ngày

90% người xem YouTube nói rằng có sự chú ý nhiều hơn khi cùng xem với ai đó. 71% người xem cho biết YouTube có nội dung và chương trình yêu thích của họ.

Theo con số thống kê đến tháng 5/2021, thời lượng xem trung bình các nội dung YouTube trên tivi kết nối mạng dài hơn 90% so với thiết bị di động và máy tính để bàn. Cụ thể hơn về thời gian xem nội dung liên quan đến bóng đá từ YouTube trên màn hình TV đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Nội dung hài hước từ YouTube trên màn hình TV đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Nội dung chương trình tạp kỹ trên màn hình TV đã tăng hơn 200% so với năm trước.