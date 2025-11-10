Người vẽ khoảnh khắc đám cưới

Nghề mới ở Việt Nam

Đặng Thanh Hiển - 29 tuổi, TP Hà Nội - hiện là họa sĩ phác họa sự kiện. Bắt đầu công việc từ tháng Hai năm nay, Hiển đang dần tạo ra được những giá trị anh hằng theo đuổi.

Không dám nhận là họa sĩ, Hiển nói mình chỉ là “thợ vẽ”. Bắt đầu từ niềm đam mê, Hiển đã theo đuổi công việc vẽ tranh từ năm 17-18 tuổi với những việc như vẽ báo tường, vẽ tranh phác họa, vẽ trang trí… Suốt hành trình hơn 10 năm theo đuổi niềm đam mê hội họa, Hiển đã tìm thấy lối đi mới: vẽ phác họa đám cưới.

Một tác phẩm vẽ phác họa đám cưới được Đặng Thanh Hiển thực hiện - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Cách đây 1-2 năm, tôi vô tình bắt gặp một số video trên mạng xã hội ghi lại cảnh người ta vẽ phác họa đám cưới. Từ đó, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ý tưởng” - Hiển cho biết.

Theo Hiển, những gì về công việc vẽ phác họa đám cưới ở Việt Nam mà anh thu thập được chưa thực sự chuyên nghiệp và gây ấn tượng. Chính suy nghĩ đó thôi thúc anh tạo ra một dịch vụ chuyên nghiệp và có tính nghệ thuật hơn.

Từ những dự án nhỏ đầu tiên, Hiển dần hoàn thiện kỹ năng, cải tiến quy trình sáng tác, đầu tư vào chất liệu nhằm đảm bảo bức tranh được hoàn thiện ngay tại đám cưới và có thể trưng bày cho cô dâu chú rể cùng toàn bộ khách tham dự chứng kiến trực tiếp.

“Kỷ luật và đam mê là 2 yếu tố chính cần có với người vẽ phác họa sự kiện. Kỷ luật giúp hoàn thành tác phẩm một cách chuyên nghiệp, trong khi đam mê giúp giữ lửa nhiệt huyết và nguồn cảm hứng sáng tạo”.

Họa sĩ Đặng Thanh Hiển



“Ở 1-2 lần đầu, tôi còn phải xin phép mang tranh về nhà để hoàn thiện nhưng dần dần mọi thứ đã thay đổi” - Hiển kể. Trước khi nhận lời vẽ phác họa cho một đám cưới, anh bàn bạc rất kỹ với người tổ chức cũng như cô dâu chú rể để thống nhất những yêu cầu họ mong muốn. Từ đó, anh lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết như phác họa vị trí cô dâu chú rể đứng, khoảnh khắc nào đang diễn ra, những ai cùng xuất hiện trong khung cảnh đó, chi tiết nào cô dâu chú rể muốn thêm vào bức tranh…

“Tôi từng nhận được yêu cầu vẽ cô dâu chú rể đứng trong khuôn viên ngôi trường cả hai từng theo học. Trước khi “bắt lại” khoảnh khắc đám cưới, tôi đã phải phác họa khung cảnh ngôi trường rồi mới đưa thêm các chi tiết của đám cưới cũng như cô dâu chú rể vào tranh” - Hiển nói.

Đối với họa sĩ, không có khoảnh khắc nào hãnh diện hơn khi tác phẩm của mình được trưng bày ngay tại tiệc cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp

Những tác phẩm độc nhất vô nhị

Dù mới bắt đầu, Hiển đã may mắn nhận được lời mời vẽ phác họa đám cưới cho cặp đôi KOL nổi tiếng Salim - Long hạt nhài. Hiển chia sẻ đó là một trải nghiệm thú vị bởi anh có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội trên hành trình làm nghề.

“Được đứng ở nơi hạnh phúc nhất, vẽ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất - những điều đó mang tới cho tôi thứ cảm xúc tích cực, hân hoan với công việc mình đang làm”.

Họa sĩ Đặng Thanh HIển



Với chi phí dao động từ 15 triệu đồng trở lên cho một lần vẽ phác họa đám cưới, cộng thêm việc đây là một lĩnh vực tương đối mới lạ, Hiển chia sẻ việc thuyết phục khách hàng là điều không dễ. “Khách hàng thường hoài nghi về giá trị họ nhận được, đặc biệt là mức giá” - Hiển nói.

Theo Hiển, giá trị dịch vụ được tính dựa vào kích thước khổ tranh cặp đôi mong muốn, số chi tiết và những yêu cầu liên quan. Tuy vậy, đối với anh, một bức tranh luôn mang lại giá trị độc bản; vẽ lại được khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu chú rể với màu sắc, ánh sáng... đậm tính nghệ thuật. Khi hiểu được giá trị, khách hàng sẵn sàng chi tiền.

“Khách hàng thường không yêu cầu quá nhiều. Họ luôn nói “chỉ cần đẹp là được” và rõ ràng đó là một yêu cầu rất mơ hồ. Để giải nghĩa những yêu cầu của khách hàng đòi hỏi sự thấu hiểu và kỹ năng cao” - Hiển cho biết.

Đặng Thanh Hiển bên cạnh tác phẩm được hoàn thiện tại đám cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiển từng tới thăm nhà một khách hàng và chứng kiến bức tranh đám cưới do mình vẽ được trưng bày trang trọng ngay tại phòng khách. “Đó là cảm giác hãnh diện” - Hiển nói khi được hỏi về cảm xúc lúc đó. Từ những nét cọ được hoàn thiện ngay tại buổi lễ, một bức tranh vừa là kỷ vật vừa là tác phẩm nghệ thuật sẽ đồng hành cùng cặp đôi suốt đời.

Theo Hiển, kể từ khi theo đuổi lĩnh vực vẽ phác họa đám cưới, giá trị đáng quý nhất anh nhận được là sự thỏa mãn với đam mê.

Hiển kỳ vọng trong tương lai, vẽ phác họa đám cưới sẽ trở thành màn trình diễn nghệ thuật, là một phần bữa tiệc hạnh phúc của các cặp đôi. Hình thức này cũng có thể xuất hiện ở nhiều loại hình sự kiện hơn như hội nghị khách hàng, kỷ niệm thành lập công ty...

Nguồn gốc nghề vẽ sự kiện

Từ xa xưa, trước khi máy ảnh ra đời, các sự kiện trọng đại như lễ đăng quang, tiệc cưới hoàng gia hay chiến thắng quân sự thường được lưu lại bằng tranh vẽ. Thế kỷ XVIII-XIX, châu Âu thịnh hành tableau vivant - loại hình trình diễn “bức tranh sống”, góp phần đặt nền móng cho ý tưởng nghệ thuật trực tiếp tại sự kiện. Khi nhiếp ảnh phổ biến, vai trò ghi chép bằng tranh giảm sút nhưng lại mở ra hướng đi mới: tranh sự kiện trở thành biểu đạt nghệ thuật và trải nghiệm độc bản.

Khoảng vài thập niên gần đây, tại Mỹ và châu Âu, dịch vụ vẽ phác họa đám cưới xuất hiện trong giới thượng lưu, sau đó lan sang nhiều loại hình sự kiện văn hóa, hội nghị, triển lãm... Ở Việt Nam, xu hướng trên mới nhen nhóm nhưng đang dần có chỗ đứng trong các lễ cưới cao cấp và sự kiện quốc tế.

Điểm hấp dẫn của vẽ trực tiếp tại sự kiện nằm ở tính độc bản và cảm xúc. Trong khi ảnh và video dễ dàng nhân bản, một bức tranh phác họa trực tiếp mang dấu ấn duy nhất, vừa là kỷ vật vừa là tác phẩm nghệ thuật. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ số, hình thức vẽ trực tiếp bằng máy tính bảng, trình chiếu trên màn hình lớn hay cho phép khách mời tham gia cùng họa sĩ càng làm tăng sức hút.



Lam Hồng

Khi nghệ thuật bước vào khoảnh khắc hạnh phúc

Trong bối cảnh ảnh cưới và phim cưới đã trở nên phổ biến, các cặp đôi ngày nay mong muốn đám cưới của mình không lặp lại theo khuôn mẫu. Theo Tạp chí Brides, bên cạnh các trào lưu lan tỏa trên mạng xã hội như góc xăm hình tại tiệc cưới, một xu hướng mang hơi thở cổ điển đang trở lại mạnh mẽ: vẽ phác họa đám cưới.

Về bản chất, đây là hình thức nghệ sĩ tham dự sự kiện và trực tiếp vẽ lại khoảnh khắc quan trọng, từ cái nắm tay trong lễ đường, điệu nhảy đầu tiên đến khung cảnh tiệc cưới lung linh. Người dự tiệc không chỉ chờ đón thành quả cuối cùng mà còn được chứng kiến toàn bộ quá trình sáng tạo.

“Vẽ trực tiếp tại sự kiện không đơn thuần là kỷ vật thị giác mà còn là một trải nghiệm, khiến khách mời bị cuốn hút và thường trở thành điều họ nhớ nhất trong sự kiện”.

Họa sĩ Iamie Pogue - người sáng lập Event Painting by Jamie



Xu hướng trên đang lan rộng không chỉ ở Mỹ hay châu Âu mà còn ở châu Á. Tại Trung Quốc, những nghệ sĩ trẻ như Chang Jie - 25 tuổi, TP Ngân Xuyên - bắt đầu theo đuổi nghề vẽ phác họa đám cưới như một công việc bán thời gian. Xuất phát từ việc tình cờ bắt gặp trào lưu này trên mạng xã hội, Chang nhận ra nhu cầu ở các đô thị đang lớn dần khi giới trẻ muốn đám cưới mang dấu ấn cá nhân. Cô hợp tác với các studio cưới, dành 3-4 giờ để hoàn thiện bức tranh ngay tại lễ đường. “Mỗi đám cưới có một câu chuyện khác nhau và tranh vẽ có thể giữ lại cảm xúc ấy một cách ý nghĩa” - Chang chia sẻ với China Daily.

Cùng thời điểm, ở Hà Bắc, Jiang Yiwei - 27 tuổi - không chỉ vẽ tranh đám cưới mà còn mở lớp đào tạo, thu hút học viên từ nhiều vùng miền. Nhiều người sau khi học đã mở dịch vụ riêng, biến nó thành một lĩnh vực sáng tạo mới mẻ nhưng giàu tiềm năng.

Trong một thế giới ngập tràn hình ảnh kỹ thuật số, sự hiện diện của nét cọ tay người mang lại giá trị hiếm hoi: cảm xúc nguyên bản. Như họa sĩ Jamie Pogue - người sáng lập Event Painting by Jamie - khẳng định: “Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật hình thành ngay trước mắt. Điều đó mang đến niềm xúc động trong ngày cưới”.

Từ Âu sang Á, vẽ phác họa đám cưới đang dần chứng minh sức hút. Đây không chỉ là dịch vụ xa xỉ mà còn là tuyên ngôn thẩm mỹ của những cặp đôi muốn biến ngày trọng đại thành kỷ niệm được “chạm” bằng màu sắc, sống động và vĩnh cửu.