Người tử vong, nhà cửa tan hoang sau cơn giông lốc bất ngờ ở Ninh Bình

Trọng Tùng| 26/08/2025 07:11

Trận giông lốc bất ngờ xảy ra tại Ninh Bình vào tối 25/8 đã khiến 1 người tử vong và khoảng hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tối 25/8, lãnh đạo Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt cho biết: khoảng 19h30 cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra một trận giông lốc mạnh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cơn giông lốc bất ngờ kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc; hàng chục căn nhà bị tốc mái; biển quảng cáo, mái tôn bị thổi bay xuống đường, gây thiệt hại cho hơn 300 hộ dân sống ven quốc lộ 21A.

a1bc13b6 3366 456f 905e bb85372dcecb.png
Giông lốc gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hồng

Lãnh đạo Đảng uỷ phường thông tin thêm, cơn giông lốc đã khiến một người tử vong. Các hộ dân thuộc tổ dân phố số 2, 3, 4 của phường Lý Thường Kiệt đều bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để phối hợp cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/giong-loc-o-ninh-binh-khien-1-nguoi-tu-vong-hang-tram-ho-dan-bi-anh-huong-2436063.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/giong-loc-o-ninh-binh-khien-1-nguoi-tu-vong-hang-tram-ho-dan-bi-anh-huong-2436063.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Người tử vong, nhà cửa tan hoang sau cơn giông lốc bất ngờ ở Ninh Bình
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO