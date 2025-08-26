Người tử vong, nhà cửa tan hoang sau cơn giông lốc bất ngờ ở Ninh Bình

Lãnh đạo Đảng uỷ phường thông tin thêm, cơn giông lốc đã khiến một người tử vong. Các hộ dân thuộc tổ dân phố số 2, 3, 4 của phường Lý Thường Kiệt đều bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để phối hợp cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.