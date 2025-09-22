Người Trung Quốc đòi cấm sóng Jun Ji Hyun

Trang 163 đưa tin những ngày qua nữ diễn viên Jun Ji Hyun trở thành đề tài nóng hổi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Từ ngôi sao được hàng triệu người yêu mến, Jun Ji Hyun bị khán giả quay lưng tẩy chay vì câu thoại trong phim Giông tố (Tempest). Bên cạnh đó, cô còn bị cho từng là có thái độ khinh thường bạn diễn Lý Băng Băng, từ đó coi thường Trung Quốc.

Cụ thể, Lý Băng Băng và Jun Ji Hyun từng hợp tác trong bộ phim Tuyết Hoa và cây quạt bí mật. Trong quá trình quảng bá cùng nhau, khi Lý Băng Băng phát biểu, Jun Ji Hyun bĩu môi và có thái độ lạnh lùng. Khác với sự nhiệt tình thân thiện của Lý Băng Băng, Jun Ji Hyun ít cười, gây tranh cãi về cách hành xử với đồng nghiệp nước khác. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả còn cho rằng Jun Ji Hyun có thái độ khinh thường với người Trung Quốc rõ rệt.