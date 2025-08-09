Người trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô là ‘vua kickboxing Việt Nam’ Huỳnh Văn Dũng

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông ở TPHCM đến cơ quan công an trình báo mình bị mất trộm gần 30 cây vàng khi ngủ trên ôtô qua đêm, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương thu thập chứng cứ để xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, người trình báo bị mất số tài sản lớn nói trên là võ sĩ Huỳnh Văn Dũng (SN 1988, quê tỉnh Đắk Lắk), ngụ tại phường Phú Lợi, TPHCM.

Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng từng là cái tên nổi tiếng trong làng võ thuật Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2016, võ sĩ này 7 lần liên tiếp giành HCV toàn quốc môn kickboxing, Huy chương đồng SEA Games 27, Huy chương Bạc giải Muay Kingcup tại Thái Lan. Với những thành tích này, anh từng được đặt biệt danh là "Vua Kickboxing Việt Nam".

Sau khi giải nghệ, võ sĩ Huỳnh Văn Dũng mở phòng tập Gym kèm Muay tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, thu hút đông đảo học viên đăng ký tham gia tập luyện.