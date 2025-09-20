Người trẻ xúc động 'chụp ảnh' cùng người thân đã mất

Chị Ngọc Mai (TPHCM) xúc động cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có tấm hình chụp chung với bà nội. Khi thấy bức ảnh Gemini trả về, tôi thật sự rưng rưng nước mắt, cảm giác như bà vẫn đang ở bên cạnh mình”.

Chỉ cần cung cấp ảnh cá nhân và một vài mô tả chi tiết, Gemini có thể tái hiện khoảnh khắc “bất khả thi”, trong đó, người dùng ngồi cạnh, nắm tay hoặc mỉm cười cùng người thân đã mất. Những hình ảnh này không chỉ khiến nhiều bạn trẻ ngạc nhiên mà còn gợi lại cảm xúc dạt dào về tình thân.

Không chỉ riêng chị Mai, nhiều người dùng trên Threads và TikTok cũng bày tỏ cảm xúc tương tự. Một tài khoản viết: “Chưa bao giờ tôi thử các trend AI ghép ảnh, nhưng lần này thì tôi đã khóc khi thấy kết quả.” Bài đăng này nhanh chóng thu hút hơn 14.000 lượt yêu thích.

Sức hút của trào lưu này không đơn thuần đến từ sự sáng tạo công nghệ, mà nằm ở giá trị tinh thần: Biến điều vốn chỉ tồn tại trong ký ức thành hình ảnh cụ thể để lưu giữ. Với nhiều bạn trẻ, đó là cách kết nối hiện tại với quá khứ, xoa dịu nỗi nhớ người thân.

Chia sẻ với Tiền Phong, cô gái tên Thảo (20 tuổi, Hà Nội) kể bố mất khi bạn chưa biết nói, còn mẹ cũng qua đời vì bệnh cách đây gần 8 năm. Trong cả cuốn album gia đình, Thảo chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp chung của bố và mẹ.