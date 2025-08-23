Người trẻ TP.HCM bắt trend 'săn' khoảnh khắc hướng về Quốc khánh 2-9

Nhiều quán cà phê tại TP.HCM được trang trí cờ hoa, poster đỏ rực hướng đến chào mừng Quốc khánh 2-9, thu hút đông đảo người dân tìm đến check-in.

Những ngày cận lễ Quốc khánh 2-9, nhiều quán cà phê tại TP.HCM được “khoác áo mới” bởi cờ đỏ sao vàng thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình đến chụp ảnh check-in hướng về ngày Tết độc lập. Tại khu dân cư An Sương (phường Đông Hưng Thuận), một quán cà phê gây chú ý nhờ cách trang trí đậm sắc đỏ ngày lễ. Lá cờ Tổ quốc khổ lớn khoảng 2 x 3 m được trang trí trước mặt tiền, trở thành điểm nhấn hút mắt người qua đường. Những ngày cuối tuần, quán đón hàng trăm lượt khách, phần lớn là giới trẻ tìm đến để check-in hướng về Quốc khánh 2-9. Trước phông nền lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn, nhiều cô gái chọn diện áo dài trắng nền nã, kết hợp khăn choàng, nón lá để tạo nên những bức ảnh kỷ niệm. Những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc đủ kích thước được bố trí ở các góc tường, bàn ghế gỗ tạo nên một không gian vừa hoài niệm vừa ấm áp. "Mình biết quán này qua mạng xã hội nên rủ nhóm bạn đến chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh 2-9. Không gian ở đây vừa gần gũi, vừa tạo được cảm giác tự hào, nên tụi mình muốn lưu lại những bức hình thật đẹp" - Nguyễn Thị Mộng Cầm (phường Diên Hồng) chia sẻ. Nguyễn Thị Lệ Hằng (đến từ phường Gò Vấp) cho biết, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 này cô không có cơ hội ra Hà Nội để tận mắt xem lễ diễu binh ﻿ nên chọn cách ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa ngay tại TP.HCM. “Tôi tranh thủ cùng bạn bè đến đây chụp vài tấm hình đẹp để đăng lên mạng xã hội, vừa lưu giữ kỷ niệm vừa hưởng ứng không khí yêu nước đang lan tỏa" - Hằng nói. Bên trong quán cà phê, những bức tường được phủ kín bởi hàng loạt tờ báo cũ, sắp xếp ngay ngắn như một dòng chảy ký ức. Giữa nền giấy bạc màu, những lá cờ đỏ sao vàng được treo xen kẽ, tạo điểm nhấn rực rỡ. Cách đó chỉ vài bước chân, một quán cà phê khác cũng khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ, hòa vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Không gian nơi đây tái hiện hình ảnh xưa với những vật dụng gợi nhớ ký ức: bàn ghế gỗ mộc, chiếc radio cũ kỹ... Bên trong quán, những bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo ngay ngắn trên tường, cạnh đó là bản Tuyên ngôn Độc lập được in khổ lớn đặt ở vị trí trang trọng. Xung quanh, các khẩu hiệu cổ động với sắc đỏ nổi bật tạo nên không gian gợi nhắc tinh thần hào hùng của ngày Độc lập. Tại phường Cầu Ông Lãnh, một quán cà phê gây ấn tượng mạnh với bức tường kính phủ kín hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên mảng màu rực rỡ nổi bật giữa không gian hiện đại, hòa vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. “Mình cảm thấy rất tự hào khi được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Quốc khánh 2-9 là dịp đặc biệt để mình và bạn bè lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa, vừa check-in vừa thể hiện tình yêu đất nước” - Nguyệt Thanh (phường Diên Hồng) nhấn mạnh.