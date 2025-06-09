Clip

Người trẻ tại TPHCM dạy công nghệ, tránh lừa đảo miễn phí cho người cao tuổi

06/09/2025 10:31
Lớp học kỹ năng số dành riêng cho người cao tuổi tại TPHCM là chương trình miễn phí giúp họ làm chủ công nghệ và thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ.

Các lớp học không chỉ dạy kỹ năng công nghệ mà còn trang bị cho người cao tuổi khả năng tự bảo vệ, tránh lừa đảo trên không gian mạng.

