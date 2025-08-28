Người trẻ lao đao trên thị trường lao động, chỉ trừ một nhóm vừa nhận lương khủng, vừa thăng tiến nhanh

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp tại Mỹ vào tháng 6 là 4.8%, cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn bộ lực lượng lao động là 4%.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ảm đạm đó, những người trẻ tuổi có kinh nghiệm thực tế về học máy (machine learning) và am hiểu về AI lại đang có những cơ hội bùng nổ.

Nhiều người trong số họ, ở độ tuổi 20, đang kiếm được thu nhập lên tới 1 triệu USD mỗi năm.

Họ không chỉ nhận mức lương "trong mơ" mà còn được thăng chức quản lý nhanh gấp đôi so với đồng nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ khác.