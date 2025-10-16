Người trẻ lao đao giữa thị trường việc làm mong manh

Từ châu Âu đến châu Á, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi dưới 25 đang tăng nhanh. Ảnh: skynews

Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), tỷ lệ thất nghiệp của nhóm dưới 25 tuổi tại các nước phát triển hiện ở mức 11,2% - cao hơn gần gấp đôi so với nhóm lao động trưởng thành.

Tại Liên minh châu Âu, con số này dao động quanh 14,5%, trong khi ở Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong khu vực đô thị (không tính sinh viên toàn thời gian) đã vọt lên 16,9% tính đến đầu năm 2025.

Tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dưới 25 tuổi là 10,8% vào tháng 7/2025, trong khi các tập đoàn công nghệ tiếp tục cắt giảm tuyển dụng đầu vào. Ở châu Âu, chính phủ các quốc gia đang cố gắng triển khai thêm các chương trình học nghề và hỗ trợ khởi nghiệp, nhưng kết quả vẫn khiêm tốn.

Tại Anh, tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Theo phân tích của The Guardian, số lượng lao động trẻ thất nghiệp đã tăng mạnh trong 3 tháng tính đến tháng 8/2025, trong khi tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc chạm mức cao nhất trong 4 năm. Cùng lúc đó, số lượng vị trí tuyển dụng tiếp tục giảm, cho thấy sự thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí lao động tăng cao.

Giới chuyên gia nhận định, chính sách kinh tế cứng rắn của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, đặc biệt là việc tăng lương tối thiểu và điều chỉnh thuế bảo hiểm quốc gia đã tạo ra sức ép đáng kể đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

''Người trẻ, dù có bằng cấp hay không, đang là nhóm chịu thiệt hại nặng nhất vì sự sụt giảm cơ hội việc làm. Doanh nghiệp không dám mạo hiểm tuyển dụng họ khi chi phí lương và thuế đều cao hơn nhiều so với năm trước'' - giáo sư Joe Nellis, cố vấn của công ty kế toán MHA, nhận xét.

Một số chuyên gia cũng cho rằng, sự lan rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực hành chính, dịch vụ khách hàng và marketing cũng khiến người trẻ khó ''chen chân'' hơn vào thị trường.

Tuy nhiên, theo giáo sư Nellis, nguyên nhân chính vẫn là nỗi lo chi phí: ''Khi mọi khoản thuế và mức lương đều tăng, doanh nghiệp không dám mạo hiểm đầu tư vào lao động thiếu kinh nghiệm''.

Trong bối cảnh đó, người trẻ lại tiếp tục đối mặt với nghịch lý dù có trình độ, nhưng thiếu cơ hội. Khi chính sách tài chính, chi phí sinh hoạt và xu hướng tự động hóa vẫn chưa tìm được điểm cân bằng, con đường tìm việc của họ dường như ngày càng gập ghềnh hơn bao giờ hết.