Người trẻ 'dẫn đường' cho cả bản làng thoát nghèo

Đi đầu phát triển kinh tế hộ gia đình

Giữa núi rừng Đà Nẵng, gia đình anh Hồ Văn Lắm (45 tuổi, dân tộc Gié Triêng, xã Phước Năng) nhiều năm nay được bà con trong làng nể phục bởi ý chí làm ăn và tư duy đổi mới.

Trước đây, cuộc sống gia đình anh chỉ trông chờ vào vài sào lúa nương, quanh năm chật vật. Không cam chịu cái nghèo, anh bàn với vợ mạnh dạn khai hoang đất đồi, trồng keo, trồng dổi và gây dựng đàn trâu, bò.

Sau hơn 10 năm bền bỉ, đến nay anh đã có hơn 7ha cây keo, mỗi đợt thu hoạch mang về khoảng 400-500 triệu đồng. Xen trong rẫy, hàng chục cây dổi cũng bắt đầu cho quả, đem lại thêm hàng chục triệu đồng mỗi năm.

"Rẫy keo nhà tôi trồng cũng chục năm rồi, đã thu hoạch một lần, giờ sắp thu lứa thứ hai", anh Lắm kể.

Anh Hồ Văn Lắm - gương sáng làm kinh tế tại xã Phước Năng.

Không chỉ dựa vào keo, đàn trâu bò của gia đình có lúc lên tới 30 con, giá trị hơn 300 triệu đồng, trong đó nhiều con bò cái sinh sản trở thành "của để dành" lớn.