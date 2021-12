Người TP.HCM đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh 19 độ C

Dự báo thời tiết lạnh sẽ duy trì từ đầu tháng 12 đến Giáng Sinh. TP.HCM sẽ có thể xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Buổi trưa và chiều nhiệt độ dao động 28-30 độ C, nắng yếu và không khí mát mẻ.

Nhiệt độ xuống thấp, người dân TP.HCM đốt lửa sưởi ấm sáng sớm 5/12. (Ảnh: Phạm Ngôn)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 24 giờ tới áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có vị trí ít thay đổi và hoạt động mạnh. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên khu vực biển phía đông Nam Bộ.

Nhiệt độ cao nhất ít thay đổi, các tỉnh miền Đông Nam Bộ phổ biến 30-32 độ C; miền Tây phổ biến 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

(Nguồn: Zing News)