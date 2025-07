Người 'tố' cửa hàng của C.P. Việt Nam nói gì về động cơ phát tán hình ảnh?

Như đã thông tin, chiều 7-7, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục C05 - Bộ Công an, cho biết ngày 30-5, sau khi có thông tin ông N. tố cáo trên mạng xã hội, C05 đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) kiểm tra.

Căn cứ vào báo cáo của công an 2 tỉnh này, đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định nội dung vụ việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) quyết định không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, C05 đang tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.