Người tổ chức 2 trẻ em "ghép đôi": Nghĩ làm cho vui!

Ngày 25/6, Ban quản lý phố đi bộ thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp phường Trường Thi và Công an phường đã làm việc với anh N.D.C. (SN 1997, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh). Anh C. chính là người đàn ông xuất hiện trong clip ghép đôi và yêu cầu 2 cháu nhỏ hôn nhau trên phố đi bộ thành phố Vinh vào tối 24/6.

Anh N.D.C. được cơ quan chức năng mời làm việc sau khi tổ chức 2 cháu nhỏ tham gia trò chơi ghép đôi (Ảnh: D.H).

Theo trình bày của anh C., tối 24/6, anh này có mang loa kéo ra phố đi bộ, đoạn thuộc đường Nguyễn Văn Cừ để mở nhạc nghe và có 3 cháu nhỏ vào tham gia nhảy. Thấy mọi người tập trung đông, anh C. nói tổ chức ghép đôi và được mọi người hưởng ứng. Người đàn ông này cho biết, khi tổ chức ghép đôi cho 2 cháu nhỏ đã được sự đồng ý của phụ huynh. Trong quá trình thực hiện "ghép đôi", anh C. yêu cầu 2 cháu bé hôn nhau.