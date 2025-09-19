Người tố cáo vụ nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học:

Ngày 19-9, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học T.V. năm học 2024-2025, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hiện đã nghỉ việc) – người đăng tải thông tin và có đơn tố cáo đối với việc nhập thực phẩm bẩn vào Trường tiểu học T.V. đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc những ngày qua.



Clip: Màn đối chất giữa bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V. với chị N.T.K.T. về việc có nấu thực phẩm kém chất lượng cho học sinh ăn hay không.

Chị T. cho biết tổ bếp Trường Tiểu học T.V. năm học 2024 – 2025 có 8 người thì 7 người đứng đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Chị khẳng định không do xung đột lợi ích hay quyền lợi gì giữa tổ bếp với lãnh đạo nhà trường hay nhà cung cấp thực phẩm.

Những người làm việc ở Trường Tiểu học T.V. hưởng lương cơ bản hơn 6 triệu đồng/tháng, không còn khoản thu nào từ trường hay nhà cung cấp để có xung đột về lợi ích hay tiền bạc.

"Câu chuyện ở đây là vì lương tâm, đạo đức nên tôi phải nói. Từ trước đến nay, bộ phận bếp chắc chắn không hưởng một quyền lợi nào từ nhà cung cấp thực phẩm của trường" – chị T. quả quyết.