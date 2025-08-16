Người tố cáo mẹ bé Bắp gửi đơn khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Ngày 16-8, ông Nguyễn Quốc Huy (ngụ TP HCM) cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan về quyết định không khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đây là vụ việc mà ông Huy đã tố cáo bà Lê Thị T.H. (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, tức mẹ bé Bắp) sử dụng sai mục đích tiền từ thiện.

Trước đó, ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy và bà Lê Thị T.H. để thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Huy về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2024, tại thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ).