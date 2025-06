Người tố cáo C.P. Việt Nam đã giao nộp chứng cứ cho công an

Chiều 4/6, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) xác nhận đã làm việc với Công an thị trấn Mỹ Xuyên theo yêu cầu phối hợp điều tra của Công an tỉnh Sóc Trăng. Ông là người đã có đơn tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng.



Trụ sở công an thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ông Liễu Quý Ngân cho biết “Tôi mới từ trụ sở Công an thị trấn Mỹ Xuyên về. Họ mời tôi lên để làm việc với cán bộ của Công an tỉnh Sóc Trăng. Do sức khỏe yếu nên tôi chỉ có thể đến công an thị trấn chứ không thể đi xa hơn”,

Cũng theo ông Ngân, tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông nộp toàn bộ tài liệu, hình ảnh, liên quan đến nội dung tố cáo. Ông cho biết mình đã giao nộp những chứng cứ hiện có và sẽ tiếp tục bổ sung thêm theo đề nghị của cơ quan điều tra.

“Họ yêu cầu tôi có gì thì nộp hết để phục vụ xác minh. Tôi cũng nói rõ là còn giữ một số bằng chứng khác, đang tập hợp thêm để nộp sau. Những gì tôi phản ánh đều là sự thật, tôi chịu trách nhiệm”, ông Ngân nói

Hiện tại, sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động, ông Ngân chỉ sống bằng nguồn thu nhập từ việc bán băng keo tại nhà. Ông chia sẻ: “Tôi không mong đẩy sự việc đi xa, chỉ muốn sự thật được làm rõ, để người tiêu dùng không phải mua phải thịt heo, thịt gà hư hỏng, bốc mùi như tôi từng chứng kiến”



Ông Ngân là bệnh nhân chạy thận giai đoạn 4, số tiền mỗi lần lọc máu là 700.000 đồng/lần, tuy nhiên trên trang cá nhân của mình ông Ngân từ chối nhận từ thiện.