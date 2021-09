Người tình thứ 2 của Jack vẫn ngày đêm bị 'khủng bố' tinh thần

Trong livestream tối ngày 13/9, T.V cho biết trong khoảng thời gian vừa qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn chửi rủa, tấn công tinh thần.

"Gần đây mình nhận được rất nhiều tin nhắn chửi mình, kiểm tra qua Zalo thì thấy các tài khoản này toàn để hình đại diện của thần tượng đó không.

Các bạn có thể trách mắng, chửi bới mình nhưng đừng lôi người đó vào, làm xấu hình ảnh của thần tượng các bạn lắm nhé".