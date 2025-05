'Người tình màn ảnh' của Song Joong Ki mất thị lực khi quay show, cảnh tỉnh cả showbiz Hàn Quốc

Trong chương trình, Kim Ok Bin đã tham gia lặn sâu khoảng 20 mét để bắt hải sản. Khi lên bờ, Kim Ok Bin không thể nhìn rõ, liên tục lau mắt. Cô còn bật khóc vì đau mắt dữ dội. Nữ diễn viên cho rằng dung dịch chống bám nước xịt trên mặt nạ lặn đã khiến mắt cô bị kích ứng.

Sau khi được những người cùng tham gia chương trình khuyên nhủ, Kim Ok Bin đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Nữ diễn viên được chẩn đoán mất thị lực tạm thời do tổn thương giác mạc. Nhân viên y tế đã rửa mắt và kê đơn thuốc cho nữ diễn viên. Kim Ok Bin trấn an đoàn làm phim rằng cô vẫn ổn, vết thương trên giác mạc nữ diễn viên sẽ lành sau vài ngày.

Trên mạng xã hội, netizen khen ngợi Kim Ok Bin dù gặp sự cố nhưng vẫn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng dấy lên những cuộc thảo luận về rủi ro cho nghệ sĩ khi quay chương trình tạp kỹ. Trước Kim Ok Bin, đã có nhiều nghệ sĩ khác cũng bị thương khi quay show như UEE, Jeongyeon (TWICE), Oh Jong Hyuk... Thậm chí những người chơi show Squid Game còn đâm đơn kiện vì điều kiện ghi hình trong thời tiết lạnh khiến họ hạ thân nhiệt, tím tái tay chân, thậm chí có người ngất xỉu. Vụ việc của Kim Ok Bin 1 lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn thiếu an toàn cho nghệ sĩ, người chơi khi tham gia các show truyền hình.