Người tình đại gia bảo tôi: "Em thì đẹp đấy nhưng đừng so với vợ anh"

- À thì, vợ anh nấu ăn cũng bình thường, nhưng cô ấy biết khẩu vị của anh, biết anh thích ăn những món đơn giản, không thích cầu kì. Cái này thì em không biết. Bây giờ vợ anh thế nào, thì hồi trẻ cũng giống như thế, chỉ là trẻ hơn thôi. Cô ấy không đẹp bằng em, nhưng anh yêu cô ấy và chọn cô ấy làm vợ không phải vì nhan sắc. Em thì đẹp đấy, nhưng đừng so sánh với vợ anh. Bởi vì anh chưa từng so sánh cô ấy với bất kì người phụ nữ nào cả. Anh thích em không phải vì em có điểm gì hơn vợ anh.

Tôi giận dỗi nói: "Vẫn yêu vợ như vậy, sao không ăn mau mà về với vợ anh đi". Anh lại nhìn tôi, cười lớn: "Em dỗi đấy à. Nếu nay vợ anh có nhà thì anh đã không thảnh thơi ở đây ngồi ăn cơm với em. Nhưng trông em có vẻ mệt đấy, anh sẽ về sớm cho em nghỉ ngơi nhé".

Đáng lẽ tôi sẽ nói vài câu để giữ anh ở lại, nhưng sao tự nhiên tôi chán quá chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì. Ngay cả việc tối nay anh đến đây cũng là vì vợ anh vắng nhà mà đến. Tôi cuối cùng cũng chỉ là một sự thay thế tạm bợ mà thôi.

Anh về rồi, một mình tôi ngồi chơ vơ bên bàn ăn thịnh soạn, tự nhiên nước mắt trào ra. Tôi là gì? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một món ăn lạ anh háo hức nếm thử. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói vợ anh mới biết rõ khẩu vị của anh. Tôi như đóa hoa xinh khiến anh nhất thời đắm say, nhưng nếu so sánh với vợ của anh thì tôi không có quyền so sánh.

Với người đàn ông này tôi từng mơ mộng chuyện tương lai. Nhưng xem ra tất cả chỉ là tôi tự huyễn hoặc mình trong mộng tưởng. Đàn ông sao kì lạ vậy, sao có thể yêu một lúc hai người đàn bà? Hay vốn dĩ anh ấy chưa từng yêu tôi, chỉ là tìm vui vì hoa xinh bướm lạ.

Đàn ông vốn khốn nạn như thế, hay là vì những cô gái như tôi đã cho họ có cơ hội trở thành những kẻ khốn nạn? Nếu không phải là dừng lại ngay lúc này thì tôi còn chờ đợi đến bao giờ nữa đây?

Theo Dân trí