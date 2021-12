Người tiêm vắc xin Sinovac cần 2 mũi tăng cường để chặn Omicron

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 31/12 trích dẫn một báo cáo nghiên cứu mới đăng tải trên trang tin tức y tế medRxiv.org cho hay, những người đã được tiêm bổ sung một mũi vắc xin Pfizer sau khi tiêm đủ 2 liều vắc xin Sinovac sẽ tạo lượng kháng thể bảo vệ cao hơn so với người chỉ tiêm 2 mũi Pfizer. Song, sự kết hợp trên vẫn chưa đủ để ngăn chặn nguy cơ mắc Omicron.



Vắc xin ngừa Covid-19 do hãng dược Trung Quốc Sinovac phát triển. Ảnh: BBC

Vắc xin của Sinovac sử dụng công nghệ bất hoạt truyền thống để kích thích phản ứng miễn dịch và đang được dùng phổ biến ở Trung Quốc cũng như các nước đang phát triển.



Theo báo cáo nghiên cứu, các chuyên gia thuộc Đại học Yale (Mỹ) đã phân tích các mẫu huyết tương từ 101 người đã tiêm một liều Pfizer tăng cường hơn 4 tuần sau khi tiêm mũi vắc xin Sinovac thứ 2 ở Cộng hòa Dominica. Kết quả sau đó được đem so sánh với các mẫu lấy từ 37 nhân viên y tế tại bệnh viện Yale-New Haven, những người đã tiêm 2 mũi Pfizer, loại vắc xin được sản xuất theo công nghệ mới mRNA (RNA thông tin).



Nhóm nghiên cứu phát hiện, hai liều Sinovac đi kèm một liều tăng cường Pfizer đã làm tăng gấp 10,1 lần lượng kháng thể chống chủng virus ban đầu và gấp 6,3 lần lượng kháng thể chống biến thể Delta 28 ngày sau mũi bổ sung. Tuy nhiên, hoạt động trung hòa của các kháng thể sau các liều tiêm kết hợp này trước biến thể Omicron thấp hơn 6,3 lần so với chủng virus ban đầu và thấp hơn 2,7 lần so với biến thể Delta. Không có hoạt động trung hòa nào của kháng thể trước Omicron được ghi nhận ở những người chỉ tiêm 2 liều Sinovac.



Các chuyên gia cũng phát hiện, việc từng nhiễm Covid-19 ở những người tiêm đủ liều Pfizer cơ bản mang tới lợi thế về khả năng miễn dịch trước các biến thể, kể cả Omicron. Song, họ không phát hiện lợi thế nào ở những người đã tiêm đủ liều vắc xin của Sinovac và một mũi Pfizer tăng cường.



Nhóm tác giả nghiên cứu nhấn mạnh, khám phá của họ có thể là thông tin tham khảo quan trọng cho các quốc gia đang sử dụng vắc xin của Sinovac cũng như các vắc xin Covid-19 khác ra đời từ công nghệ bất hoạt.



“Về mặt sức khỏe cộng đồng, 2 liều Sinovac là không đủ để vô hiệu hóa Omicron. Ngay cả với 2 liều Sinovac cộng với một liều Pfizer tăng cường, lượng kháng thể chỉ cao hơn 1,4 lần so với 2 liều mRNA cơ bản. Do đó, những người đã tiêm Sinovac có thể cần thêm 2 liều bổ sung để đạt được mức miễn dịch cần thiết chống lại Omicron”, Akiko Iwasaki, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Yale, người đứng đầu cuộc nghiên cứu viết trên Twitter.



Nghiên cứu trên được công bố vài tuần sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia đang dùng vắc xin bất hoạt chủng ngừa Covid-19 cho dân nên dùng vắc xin mRNA hoặc vắc xin vec-tơ (như sản phẩm của AstraZeneca hay Johnson & Johnson) cho các liều tăng cường sau đó.