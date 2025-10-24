Người thuê chung cư để lưu trú phải trình diện với ban quản lý

Sở Xây dựng vừa công bố dự thảo hướng dẫn về việc sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch trên địa bàn TPHCM để lấy ý kiến. Theo đó, chỉ những chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp - tức công trình kết hợp chức năng ở với thương mại, dịch vụ - mới được xem xét cho phép kinh doanh lưu trú.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các căn hộ để ở trong nhà chung cư, đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và pháp lý. Cụ thể là phải có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng. Đồng thời được Sở Xây dựng TPHCM công bố đủ điều kiện để cho thuê lưu trú du lịch.

Chủ sở hữu căn hộ phải đăng ký với chính quyền địa phương, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành về mục đích cho thuê lưu trú. Thực hiện thông báo lưu trú khi có khách, tuân thủ đầy đủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cho người lưu trú.