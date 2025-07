Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 141 người về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" liên quan vụ án xảy ra tại King Club (có địa chỉ ở phố Giảng Võ, Thành phố Hà Nội). Trong số đó, 136 người bị truy tố tội "Đánh bạc" gồm cả cựu lãnh đạo tỉnh, luật sư, doanh nhân, cựu hiệu phó, ca sĩ...

Theo thống kê của nhà chức trách, hai "con bạc" đứng đầu trong danh sách những người đánh bạc nhiều nhất tại King Club đều là những "lao động tự do". Cụ thể, người đánh bạc với tổng số tiền cao nhất trong vụ án là bị can Bùi Văn Huynh (SN 1978, trú Hải Dương, nghề nghiệp lao động tự do).

Lực lượng chức năng đột kích, triệt phá "ổ đánh bạc" King Club. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị can Huynh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 1/4/2025 đến nay. Theo cáo trạng, Bùi Văn Huynh sử dụng nickname là "Mr Calla" để đánh bạc tại King Club.

Ông Huynh được ghi nhận có 34 lần vào "sát phạt" tại King Club, với tổng số tiền đánh bạc lên tới 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỉ đồng, nhiều nhất trong vụ án). Kết quả sau 34 lần đánh bạc tại đây, ông Huynh thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỉ đồng).

Người thứ hai trong danh sách đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất tại King Club cũng là một "lao động tự do" khác. Đó là bị can Vũ Phong (SN 1972, quê Hải Dương, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), với tổng số tiền đánh bạc lên tới 10,7 triệu USD (tương đương 280 tỉ đồng). Vũ Phong dùng nickname "Mr Tom" để đánh bạc và "thua đậm" số tiền lên tới 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng) tại sòng bạc King Club. Với số tiền thua rất lớn này, bị can Vũ Phong "đứng đầu" danh sách những người thua nhiều nhất tại King Club.

Đáng chú ý, "Mr Tom" Vũ Phong từng bị lực lượng chức năng khởi tố vì lừa đảo qua mạng. Cụ thể, ngày 25/6/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Vũ Phong về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Hiện, "Mr Tom" đang bị tạm giam trong một trại tạm giam của Công an TP Hà Nội.

Đối với các bị can từng giữ chức vụ, ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) đứng thứ tư trong danh sách những người chơi bạc nhiều nhất tại King Club. Cụ thể, cựu lãnh đạo tỉnh này đã chơi tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng).

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (trái) và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình là hai bị can trong vụ án đánh bạc tại King Club.

Cáo trạng xác định: Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD tại King Club. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7.9 tỷ đồng), lần ít nhất là 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng). Ông Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đã thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Với việc tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc tại King Club, "ông trùm" Kim In Sung bị cáo buộc thu lợi bất chính 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỉ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã thua.