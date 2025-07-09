Người thợ già giữ nghề gần 50 năm và 'bí mật' về 80 chiếc móc khóa khắc tên

Gần 50 năm làm nghề

Trong căn trọ nhỏ ở phường Bình Tân (TPHCM), ông Đoàn Đạt Long (71 tuổi) soạn lại hộp đồ nghề cất dưới chiếc giường sắt. Cầm trên tay món đồ có đầu nhọn, vỏ ngoài quấn dây cao su, ông nói vui đây là “cần câu cơm” của mình gần 50 năm qua.

Ông gọi nó là bút khắc, công cụ giúp ông mưu sinh tại các cổng trường trong nhiều thập kỷ.

Sinh ra ở Quảng Ngãi, sớm bộc lộ năng khiếu hội họa, ông từng được gia đình cho đi học vẽ. Nhưng một lần tình cờ gặp nghệ nhân khắc chữ từ Hà Nội vào Quảng Ngãi làm nghề, ông Long say mê và quyết định theo đuổi công việc này.

Những cây bút khắc chữ tự chế đã theo ông Long suốt nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông kể: “Những năm 1977, 1978, nghề khắc bút rất thịnh, nhiều người yêu thích. Tôi đến xem những người làm nghề này rồi học theo.

Năm 1978, tôi mài ngòi khắc bằng sắt, sắm thêm tấm bảng con, vài viên màu sáp bỏ vào cái hộp rồi đạp xe đến trước các cổng trường đợi học trò. Lúc ấy nghề còn thịnh nên tôi có thu nhập tốt.