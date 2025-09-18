Người thầy dạy tiếng Anh trên sóng VTV nổi tiếng một thời giờ thế nào?

Trong chương trình Ký ức VTV, khán giả đã có dịp gặp lại thầy Nguyễn Quốc Hùng – người thầy dạy tiếng Anh đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam.

Năm 1986, khi đất nước bắt đầu bước vào công cuộc Đổi mới, lần đầu tiên chương trình dạy tiếng Anh được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Trong bối cảnh việc học ngoại ngữ còn đầy khó khăn, tài liệu khan hiếm, trung tâm ngoại ngữ chưa phổ biến, sự xuất hiện của thầy Hùng trước màn ảnh nhỏ đã mang tri thức đến từng mái nhà và trở thành ký ức khó phai trong lòng nhiều thế hệ.

Thầy Nguyễn Quốc Hùng - người thầy dạy tiếng Anh đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam.

Thời điểm ấy, thầy Hùng đang là giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội). Không có ý định gắn bó với truyền hình, nhưng ông bất ngờ nhận được lời mời từ Ban Khoa giáo của VTV.