"Người rừng" giữa Sài Gòn

Đôi chân trần, tay không nhưng thoắt cái ông Quỳnh Quyết Nghị (53 tuổi) đã trèo một mạch lên chạc ba cây me cao khoảng 20 m trên đường Nguyễn Trung Trực (Quận 1, TPHCM). Thường xuyên chứng kiến cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn ấy, nhiều người qua đường đặt cho ông cái tên là "người rừng".

Từng chăn bò, phụ hồ, nhặt ve chai… nhưng lại bén duyên và gắn bó lâu nhất với nghề trèo me hái quả mưu sinh, ông Nghị kể: "Ngày còn sống ở Nha Trang (Khánh Hòa) tôi ở phố Me gần Chợ Đầm. Ở đây, nhiều người sống bằng nghề hái me tươi bán và tôi cũng học được nghề từ đó".

Không chỉ tỏa bóng mát tạo cảm giác thoải mái cho người đi đường, những hàng me có tuổi đời hàng chục năm còn là nguồn kiếm sống cho vợ chồng ông Nghị suốt 15 năm qua.

Công việc trèo hái me giữa thành phố tưởng đơn giản nhưng theo ông Nghị cũng cần luyện nhiều kỹ năng. Với những chùm me mọc ở đầu cành, ông phải dùng tới cây sào dài hơn 2 m kéo vào rồi vươn mình hết tầm với mới hái được.