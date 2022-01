Người phương Tây quan niệm thế nào về người "xông nhà"?

Your browser does not support the audio element.

Người đầu tiên bước qua cửa sau giao thừa được người phương Tây gọi là "chú chim may mắn". Người này sẽ có ảnh hưởng tới sự thịnh vượng, may mắn của gia chủ trong cả một năm sau. Người "xông nhà" lý tưởng nhất là một người đàn ông có mái tóc sẫm màu.

Người có chủ ý đến "xông nhà" người khác cần mang theo những món quà nhỏ có ý nghĩa tượng trưng, chẳng hạn như một viên than, một đồng xu bạc, một ít bánh mì, một nhành lộc xanh, đồ uống hoặc một ít muối. Những thứ này biểu trưng cho sự may mắn, ấm no, đủ đầy, nồng nàn và mặn mà trong năm mới.

"Chú chim may mắn" được coi là đại diện của thần may mắn ghé thăm một gia đình, sau khi "chú chim" gõ cửa, gia chủ phải chạy ra mở cửa nhanh. Kể cả đó là người trong nhà trở về nhà sau khi đi chơi giao thừa về cũng phải chạy ra mở cửa thật nhanh, để may mắn bước vào nhà mà không gặp trở ngại gì, tránh để "thần may mắn" phải tự lấy chìa khóa mở cửa.

Khi đã vào trong nhà rồi, "chú chim may mắn" sẽ giả vờ làm rơi một trong những món đồ may mắn kể trên. Nếu trong nhà có nhiều lối cửa ra vào, thì "chú chim may mắn" nên ra khỏi nhà bằng lối cửa khác, tránh đi ra bằng lối cửa đã đi vào trước đó.

Gia chủ phải chờ "chú chim may mắn" bước vào nhà sau thời khắc giao thừa, sau đó, những người trong nhà mới có thể ra ngoài. Người ta quan niệm rằng những sự di chuyển đầu tiên xung quanh ngưỡng cửa ngôi nhà nên bước vào trong trước, rồi mới đi ra ngoài sau.