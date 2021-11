Người phụ nữ vực dậy sau 2 lần đại phẫu ung thư

Your browser does not support the audio element.

Chị Nguyễn Thị Soi (53 tuổi, 572 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TPHCM, ĐT 0915 206 506) là người mẹ đơn thân, một mình chị tần tảo buôn bán nuôi 3 người con ăn học cho đến khi trưởng thành và con lớn của chị đã lập gia đình. Dù vẫn còn nhiều vất vả khó khăn nhưng trong nhà chị lúc nào cũng đầy ắp nụ cười trẻ thơ của cháu ngoại và cứ thế cuộc sống tuy bình dị, giản đơn nhưng đầy hạnh phúc cứ từng ngày trôi qua.

Sóng gió ập đến và 2 cuộc đại phẫu giành lại sự sống

Ngày 6/9/2018, buổi sáng sau khi đi chợ về, đột nhiên thấy đau bụng, cảm giác mức độ đau càng lúc càng tăng lên và dữ dội hơn, chị Soi lập tức được các con đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị hôn mê, đau bụng quằn quại, các cơn đau kéo dài khiến chị lịm đi. Khối u to, dài 15cm được cắt mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương và được giải phẫu với kết quả là ung thư buồng trứng phải.