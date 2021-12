Người phụ nữ vào viện với khối u vú căng phồng, lở loét vì không đi khám

Your browser does not support the audio element.

Bệnh nhân là chị Đ.T.L., 44 tuổi ở Quảng Yên, Quảng Ninh phát hiện có khối u ở vú phải từ lâu nhưng chưa đi khám và điều trị gì. Khi khối u vỡ ra, lở loét, chảy máu, chảy mủ, bốc mùi hôi thối khó chịu, người bệnh mới vội vàng tới viện.

Theo bác sĩ khoa Phẫu trị - Xạ trị và Y học hạt nhân, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, mệt mỏi nhiều, thiếu máu nặng, khối u vú phải căng to, đã vỡ, sùi loét, chảy máu. Chị đã bị tổn thương thâm nhiễm toàn bộ vú phải, giai đoạn lan rộng tại chỗ không còn khả năng phẫu thuật triệt căn.