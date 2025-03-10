Người phụ nữ trẻ sát hại con ruột 3 tháng tuổi, truy sát mẹ ở TPHCM

Sáng 3/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đang phối hợp với Công an phường Phú Lợi, các cơ quan chức năng liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ sát hại con ruột tại nhà.
Đồng thời, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối với nghi phạm T.M.Đ. (nữ, 26 tuổi, quê Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, người thân nghe tiếng la hét lớn trong phòng ngủ của Đ. tại căn nhà trọ ở đường Phú Lợi (phường Phú Lợi, TPHCM).
Khi vào trong thì hàng hoàng thấy Đ. đã dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng. Mẹ đẻ của Đ. lập tức chạy lại can ngăn thì bị Đ. dùng dao truy sát gây thương tích nhưng may mắn chạy thoát.
Ngay sau đó, nhiều người đã khống chế Đ., đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, bé gái đã tử vong.
Theo một số nguồn tin, trước đó Đ. có dấu hiệu bị tâm thần và trầm cảm, được điều trị tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2/10, Đ. được xuất viện về nhà, đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ án mạng.