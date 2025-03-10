Người phụ nữ trẻ sát hại con ruột 3 tháng tuổi, truy sát mẹ ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, người thân nghe tiếng la hét lớn trong phòng ngủ của Đ. tại căn nhà trọ ở đường Phú Lợi (phường Phú Lợi, TPHCM).

Khi vào trong thì hàng hoàng thấy Đ. đã dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng. Mẹ đẻ của Đ. lập tức chạy lại can ngăn thì bị Đ. dùng dao truy sát gây thương tích nhưng may mắn chạy thoát.