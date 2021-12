Người phụ nữ tìm trả "khổ chủ" đánh rơi chiếc túi xách chứa gần một tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, ngày 29/11, Công an huyện này nhận được Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Đức (SN 1966) trú tại xã Xuân Đình. Nội dung thư biểu dương, cảm ơn tập thể Công an xã Xuân Đình đã hỗ trợ tìm nhận lại được túi xách đánh rơi, trong đó có số tiền gần một tỷ đồng.