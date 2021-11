Người phụ nữ thoát chết ngoạn mục giữa dòng lũ chảy xiết

Your browser does not support the audio element.

Người phụ nữ đi xe máy bị nước lũ cuốn trôi được nhiều người ứng cứu (Video: Mạng xã hội).

Tối 28/11, ông Y Thiếu Byă - Chủ tịch UBND xã Krông Jing (huyện M'Đrắk, Đắk Lắk), xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ đi xe máy qua cầu bị nước lũ cuốn và may mắn được ứng cứu kịp thời.