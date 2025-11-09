Người phụ nữ Tây Tạng nổi tiếng nhờ giống Song Hye Kyo

Ngày 10/9, South China Morning Post đưa tin tại trang viên Tư Ty ở Shangri-La (tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc) có một phụ nữ 27 tuổi, được biết đến với hai cái tên Dolma và Yongzong. Trang viên này nổi tiếng với việc mang đến trải nghiệm về văn hóa truyền thống Tây Tạng, tái hiện thời kỳ Vân Nam dưới sự cai quản của các quan lại Tư Ty trong các triều đại Nguyên (1279-1368), Minh (1368-1644) và Thanh (1644-1912) của Trung Quốc.

Yongzong đến từ huyện Đức Khâm, châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, cách Shangri-La khoảng bốn giờ lái xe.

Yongzong xuất thân trong gia đình nông dân, bắt đầu làm việc tại trang viên sau khi tốt nghiệp ba năm trước. Cô khởi đầu là nhân viên phục vụ, sau đó được thăng lên làm công việc biểu diễn, chuyên múa và hát.

Người phụ nữ Tây Tạng nổi tiếng vì có ngoại hình giống Song Hye Kyo.

Khi video quay lại những màn trình diễn được chia sẻ lên mạng xã hội, Yongzong thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Họ nhận xét cô có ngoại hình giống nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Kể từ đó, Yongzong được gọi bằng những danh xưng như Song Hye Kyo Đức Khâm, Song Hye Kyo Tây Tạng hoặc Song Hye Kyo Trung Quốc.