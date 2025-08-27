Người phụ nữ tại TPHCM trở thành tân sinh viên ở tuổi 62

Những ngày này, tân sinh viên cả nước đang làm thủ tục nhập học. Tại Trường Đại học Văn Hiến, giữa những gương mặt tân sinh viên trẻ trung, hình ảnh bà Nguyễn Thị Tú Hoàng, 62 tuổi đã nổi bật và khiến nhiều người cảm mến. Ở tuổi 62, bà Hoàng chính thức trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Biên - Phiên dịch.

Bà Hoàng đã có bằng đại học trước đó nhưng vẫn muốn tiếp tục chinh phục một ngành học mới.