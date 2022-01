Người phụ nữ suýt tử vong sau cơn đau đầu dai dẳng

Suýt vỡ túi phình vì đau đầu nhiều ngày

Mới đây, một bệnh viện tại Long An tiếp nhận bệnh nhân N. (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau đầu nhiều ngày mức độ tăng dần. Bà N. cho biết, trước đó có đi khám và uống thuốc nhưng bệnh không giảm.



Sau khi thăm khám, người bệnh được các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh chỉ định chụp MRI não và MSCT cắt lớp dựng hình 3D mạch máu não. Kết quả ghi nhận, bệnh nhân có túi phình động mạch não giữa bên phải đoạn M1 chia đôi kích thước to.



Hình ảnh phim chụp não của bệnh nhân N. Ảnh: BSCC.

BS.CKI Nguyễn Thế Thuần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết đây là một trường hợp túi phình mạch máu não có kích thước to, cần được sớm can thiệp Ngoại khoa để tránh nguy cơ vỡ túi phình. "Do cấu trúc của não bộ, tủy sống và các dây thần kinh rất phức tạp, mọi thao tác đều phải được thực hiện dưới hệ thống kính hiển vi phẫu thuật”, bác sĩ Thuần chia sẻ.