Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh

Nhiều người hốt hoảng chạy đến hiện trường và phát hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nằm bất động dưới nền đất. Khi kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an phường Định Công cùng đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân.